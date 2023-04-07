ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 біля Мар'їнки

Новость на русском →
Мар'їнка, П'ятниця 07 квітня 2023 12:54
Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 біля Мар'їнки Ілюстративне фото: українські військові знищили російський штурмовик Су-25 біля Мар'їнки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники "приземлили" штурмовик Су-25 російських окупантів поблизу Мар'їнки 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - зазначили військові.

Нагадаємо, українські військові показали, як збили російський штурмовик Су-25 з "Перуна".

Окрім того, за добу українські бійці знищили три російські дрони та три кориговані авіаційні бомби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян