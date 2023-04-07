Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 возле Марьинки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Хорошая новость. В районе Марьинки, Донецкой области, уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим!" - отметили военные.

Напомним, украинские военные показали, как сбили российский штурмовик Су-25 из "Перуна".

Кроме того, за сутки украинские бойцы уничтожили три российских дрона и три корректируемых авиационных бомбы.

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