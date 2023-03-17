Українські військові з "Перуна" збили російський штурмовик Су-25 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

"Російський літак Су-25 був збитий підрозділом ППО 10-ї ОГШБр "Едельвейс" над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 15 березня українські військові знищили російського бомбардувальника Су-25 під Бахмутом Донецької області. Там зараз тривають запеклі бої.

Також раніше ми писали, що 6 березня в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25. Військовим вдалося знищити літак на відстані до 4 кілометрів з ПЗРК "Перун".

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