"Думаю, там партизани": Арестович розповів про бойові дії в Олешках та Голій Пристані

В окупованих Олешках та Голій Пристані (Херсонська область) регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також була знищена батарея реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Тепер дивимось Херсон і переносимося на Голу Пристань... І Олешки, які прямо навпроти Херсона. Ось злі язики кажуть, що там творяться страшні речі", - йдеться у заяві.

За словами Арестовича, в цих населених пунктах постійно автоматна стрілянина, знищена батарея "Градів" з охороною повністю та "закошмарені" окремі машини, і патрулі, що гуляють там.

"Там постійно щось трапляється вже протягом доби. Думаю, там партизани", - додав Арестович.

Окуповані Олешки та Гола Пристань Херсонської області розташовані на лівому березі Дніпра. Відстань до звільненого Херсону сягає від 7 до 14 кілометрів.