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"Думаю, там партизани": Арестович розповів про бойові дії в Олешках та Голій Пристані

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 22:48
"Думаю, там партизани": Арестович розповів про бойові дії в Олешках та Голій Пристані Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованих Олешках та Голій Пристані (Херсонська область) регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також була знищена батарея реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Тепер дивимось Херсон і переносимося на Голу Пристань... І Олешки, які прямо навпроти Херсона. Ось злі язики кажуть, що там творяться страшні речі", - йдеться у заяві.

За словами Арестовича, в цих населених пунктах постійно автоматна стрілянина, знищена батарея "Градів" з охороною повністю та "закошмарені" окремі машини, і патрулі, що гуляють там.

"Там постійно щось трапляється вже протягом доби. Думаю, там партизани", - додав Арестович.

&quot;Думаю, там партизани&quot;: Арестович розповів про бойові дії в Олешках та Голій Пристані

Окуповані Олешки та Гола Пристань Херсонської області розташовані на лівому березі Дніпра. Відстань до звільненого Херсону сягає від 7 до 14 кілометрів.

Нагадаємо, що у Херсонській області вночі був зруйнований готельний комплекс в с. Раденськ. Там базувалися окупанти.

Україна продовжить боротися і не прийме жодних переговорів з РФ, допоки окупаційні війська все ще перебувають на її території. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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