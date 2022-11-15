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Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ

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Миколаївська область, Херсонська область, Вівторок 15 листопада 2022 20:30
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ Фото: українські військові можуть звільнити Кінбурнську косу та Олешки (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, зараз є багато припущень про те, що відбувається на Кінбурнській косі, яка може стати несподіваним плацдармом для контрнаступу на лівобережжі Херсонської області.

"Якщо ми тут говоримо, наприклад, про форсування Дніпра, то це дуже складна операція була б. Тому що на лівобережжі росіяни повністю готують три лінії оборони, тож форсування буде, скажімо, недоцільним, бо завершиться великими втратами, а ми не можемо цього допустити", - зазначив він.

Однак Кінбурнська коса не має щільних ліній оборони, оскільки противник сам планував десантуватися з неї в Очаків. Однак тепер ЗСУ можуть спробувати просунутися до Олешок через Виноградне до Голої Пристані.

"Якщо ми припустимо, що ЗСУ можуть взяти контроль над якоюсь частиною Кінбурнської коси, то вони зможуть надалі розвивати контрнаступ саме по цій ділянці, розширюючи плацдарм на лівому березі. А якщо його буде розширено - буде звільнено ці території, то можна буде говорити про те, що форсування Дніпра було б не таким проблематичним", - наголосив Коваленко.

Щодо Олешків, то вони можуть стати відправною точкою для подальшого звільнення решти Херсонської області. Тому що, наприклад, вихід через Антонівський міст - це можливість через Олешки йти не лише у напрямку Нової Каховки, а й Каланчака, Скадовська чи Голої Пристані.

"Олешки - це дуже важливий вузловий центр, який може значно розподіляти ресурси ЗСУ. Наприклад, якщо вирушити з Голої Пристані на Скадовськ і деокупувати його, то велика територія звільняється одразу. Це сотні квадратних кілометрів, які повноцінно можна буде використовувати як плацдарм для розміщення позицій як ствольної, так і реактивної артилерії і не тільки. Фактично росіяни втрачатимуть все більше територій і не зможуть протидіяти цьому, а їхні лінії оборони, які вони намагалися будувати лівим берегом, так і будуть стояти, але вже без використання ворогом" , - додав експерт.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович, говорячи про Кінбурнську косу, заявив, що "Миколаївська область раптом стала вільною". На сьогодні це єдина ділянка в регіоні, яка залишається окупованою.

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Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
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