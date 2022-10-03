Українські військові зайшли в Шевченківку Херсонської області

"Щойно звільнені у кривавих боях Хрещенівка та Шевченківка", - написав він.

Зазначимо, що про підняття українського прапога у Хрещенівці стало відомо ще вчора.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці зайняли Борову у Харківській області.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки у Херсонській області.

А вчора стало відомо, що наші захисники звільнили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.

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