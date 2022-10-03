Українські військові зайшли в Шевченківку Херсонської області

Українські військові зайшли в село Шевченківка Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військогослужбовця Ігоря Шолтиса.
"Щойно звільнені у кривавих боях Хрещенівка та Шевченківка", - написав він.
Зазначимо, що про підняття українського прапога у Хрещенівці стало відомо ще вчора.
Нагадаємо, що сьогодні українські бійці зайняли Борову у Харківській області.
Президент Володимир Зеленський також підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки у Херсонській області.
А вчора стало відомо, що наші захисники звільнили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.
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