Українські військові зайняли Борову: оновлена карта бойових дій
У понеділок, 03 жовтня, українським військовим вдалося зайняти селище міського типу Борова (Харківська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
У Харківській області підрозділи Збройних сил України зайшли у селище міського типу Борова. Також під військові змогли зайти у населені пункти Підлиман та Бойні.
Російські окупанти були вимушені покинути декілька населених пунктів Харківської області, а саме Новоплатонівку, Борівську Андріївку, Зелений Гай, Лозову, Богуславку, Нову Кругляківку, Загризове, Новосергіївку, Копанки та частину Першотравневого. Тепер вони перебувають у "сірій зоні".
Незначні зміни були зафіксовані у Херсонській області, а саме біля селища Михайлівка. Певна частина територій навколо населеного пункту перейшла у "сіру зону".
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
Нагадаємо, що сьогодні українські військові увійшли в Борову під Ізюмом.
Вчора стало відомо, що українські військові звільниили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.
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