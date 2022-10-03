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Українські військові зайняли Борову: оновлена карта бойових дій

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Борова, Понеділок 03 жовтня 2022 17:30
Українські військові зайняли Борову: оновлена карта бойових дій Фото: Українські військові зайняли Борову (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 03 жовтня, українським військовим вдалося зайняти селище міського типу Борова (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

У Харківській області підрозділи Збройних сил України зайшли у селище міського типу Борова. Також під військові змогли зайти у населені пункти Підлиман та Бойні.

Українські військові зайняли Борову: оновлена карта бойових дій

Російські окупанти були вимушені покинути декілька населених пунктів Харківської області, а саме Новоплатонівку, Борівську Андріївку, Зелений Гай, Лозову, Богуславку, Нову Кругляківку, Загризове, Новосергіївку, Копанки та частину Першотравневого. Тепер вони перебувають у "сірій зоні".

Незначні зміни були зафіксовані у Херсонській області, а саме біля селища Михайлівка. Певна частина територій навколо населеного пункту перейшла у "сіру зону".

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові увійшли в Борову під Ізюмом.

Вчора стало відомо, що українські військові звільниили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.

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