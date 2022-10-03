RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные вошли в Шевченковку Херсонской области

Фото: украинские военные вошли в Шевченковку Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные вошли в село Шевченко Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военногослужащего Игоря Шолтыса.

"Только что освобождены в кровавых боях Крещеновка и Шевченковка", - написал он.

Отметим, что о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно вчера.

Напомним, сегодня украинские бойцы заняли Боровую в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

А вчера стало известно, что наши защитники освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская область