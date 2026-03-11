Українські військові вчитимуть одну з найсильніших армій Європи воювати з РФ

Домовленість уже є

Україна направить своїх військових до армійських шкіл Німеччини - ділитися тим, чого навчила реальна війна з Росією. Берлін і Київ домовилися про це минулого місяця.

Перша група інструкторів налічуватиме кілька десятків людей і залишиться в країні на кілька тижнів.

Що будуть викладати

Українські фахівці навчатимуть:

артилерійської справи

інженерних рішень на полі бою

бронетанкових операцій

застосування дронів

командування і управління в умовах сучасної війни.

Окремо - так звана "data-driven warfare": бойові дії з використанням цифрових технологій та з'єднаних між собою систем. Такого, за словами Фройдінга, немає в жодному підручнику.

Чому Берлін поспішає

Розвідки Німеччини та інших країн НАТО попереджають: Росія може бути готова до великого нападу на Альянс уже до 2029 року.

"Це ж майже післязавтра. У нас немає часу - ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність", - сказав Фройдінг.

Він також додав, що Німеччина першою уклала таку угоду з Україною, але очікує, що інші країни НАТО підуть тим самим шляхом.

Росія заперечує наміри нападати на НАТО. Але, як зазначають у Берліні, Москва говорила те саме перед вторгненням в Україну.

Україна вже ділиться досвідом - не лише з Європою

Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам. Як заявляв президент Зеленський, без нього США та партнерам на Близькому Сході буде дуже непросто побудувати сильний захист.