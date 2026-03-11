Україна зробила прогрес у виробництві дронів без китайських компонентів, - NYT

Україна досягла значного прогресу у виробництві безпілотників без китайських компонентів. Тепер країна здатна виготовляти дрони без деталей, імпортованих з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Україна нарощує власне виробництво

Як пише NYT, рік тому більшість українських оборонних компаній не могли виробляти ключові плати, які використовуються у невеликих вибухових дронах. Однак за цей час Україні вдалося значно просунутися у локалізації виробництва.

Україна робить ставку на самозабезпечення у сфері безпілотників, які дедалі більше визначають ситуацію на полі бою.

За словами командувача Військ безпілотних систем України Роберт Бровді з позивним "Мадяр", саме дрони нині спричиняють понад 90% втрат російських військ.

Відмова від китайських компонентів

Бровді наголосив на важливості зменшення залежності від китайських постачань.

"Враховуючи ризики постачання компонентів з недружнього до нас Китаю, головне завдання - виробляти їх в Україні. Сила українського виробника полягає в тому, що імпортозаміщення вже відбулося", - сказав "Мадяр".

Водночас повністю відмовитися від китайських деталей поки складно. Через домінування Китаю на світовому ринку батареї, карбон та деякі інші матеріали все ще імпортуються.

Крім того, китайські компоненти залишаються дешевшими.

Українські компанії долучаються до програм

Попри це Україна активно розвиває власні технології. Дві українські компанії, зокрема Defense Drones Tech Corporation, вже приєдналися до програми Пентагону з виробництва тисяч недорогих ударних безпілотників.

Більшість компонентів для них виготовляється в Україні, а частину постачають європейські компанії.

Полковник Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, наголосив, що розвиток власного виробництва зброї посилює позиції України.

"Якщо ми імпортуємо, це означає залежність, а будь-яка залежність означає послаблення позиції", - сказав він.

Засновник компанії Defense Drones Гнат Буякін зазначив, що рішення створювати дрони без китайських компонентів було складним, але необхідним.

"Країну врятували дрони вартістю 500 доларів", - сказав Буякін, маючи на увазі початок повномасштабної війни у 2022 році, коли Україна значно поступалася Росії за кількістю військ та боєприпасів.