Украинские военные будут учить одну из сильнейших армий Европы воевать с РФ

Украинские военные инструкторы приедут обучать немецкую армию, которая годами передавала Украине собственный боевой опыт. Берлин хочет до 2029 года подготовиться к возможному нападению России.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил главнокомандующий немецкой армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.
Украина направит своих военных в армейские школы Германии - делиться тем, чему научила реальная война с Россией. Берлин и Киев договорились об этом в прошлом месяце.
Первая группа инструкторов будет насчитывать несколько десятков человек и останется в стране на несколько недель.
Украинские специалисты будут обучать:
Отдельно - так называемая"data-driven warfare": боевые действия с использованием цифровых технологий и соединенных между собой систем. Такого, по словам Фройдинга, нет ни в одном учебнике.
Разведки Германии и других стран НАТО предупреждают: Россия может быть готова к большому нападению на Альянс уже к 2029 году.
"Это же почти послезавтра. У нас нет времени - враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности", - сказал Фройдинг.
Он также добавил, что Германия первой заключила такое соглашение с Украиной, но ожидает, что другие страны НАТО пойдут по тому же пути.
Россия отрицает намерения нападать на НАТО. Но, как отмечают в Берлине, Москва говорила то же самое перед вторжением в Украину.
Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам. Как заявлял президент Зеленский, без него США и партнерам на Ближнем Востоке будет очень непросто построить сильную защиту.
Напомним, Зеленский объявил, что отправил три команды специалистов по "Шахедам" на Ближний Восток - в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
По информации The Wall Street Journal, Эр-Рияд ведет переговоры о приобретении украинских дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы. Контракт еще не подписан, но его стоимость может достигать миллионов долларов.