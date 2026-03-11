RU

Украинские военные будут учить одну из сильнейших армий Европы воевать с РФ

15:51 11.03.2026 Ср
2 мин
ВСУ имеют уникальные знания, которых не найти ни в одном учебнике
aimg Елена Чупровская
Фото: украинские военные имеют реальный боевой опыт (Getty Images)

Украинские военные инструкторы приедут обучать немецкую армию, которая годами передавала Украине собственный боевой опыт. Берлин хочет до 2029 года подготовиться к возможному нападению России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил главнокомандующий немецкой армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Читайте также: Украина сделала прогресс в производстве дронов без китайских компонентов, - NYT

Договоренность уже есть

Украина направит своих военных в армейские школы Германии - делиться тем, чему научила реальная война с Россией. Берлин и Киев договорились об этом в прошлом месяце.

Первая группа инструкторов будет насчитывать несколько десятков человек и останется в стране на несколько недель.

Что будут преподавать

Украинские специалисты будут обучать:

  • артиллерийскому делу
  • инженерным решениям на поле боя
  • бронетанковых операций
  • применению дронов
  • командованию и управлению в условиях современной войны.

Отдельно - так называемая"data-driven warfare": боевые действия с использованием цифровых технологий и соединенных между собой систем. Такого, по словам Фройдинга, нет ни в одном учебнике.

Почему Берлин спешит

Разведки Германии и других стран НАТО предупреждают: Россия может быть готова к большому нападению на Альянс уже к 2029 году.

"Это же почти послезавтра. У нас нет времени - враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности", - сказал Фройдинг.

Он также добавил, что Германия первой заключила такое соглашение с Украиной, но ожидает, что другие страны НАТО пойдут по тому же пути.

Россия отрицает намерения нападать на НАТО. Но, как отмечают в Берлине, Москва говорила то же самое перед вторжением в Украину.

Украина уже делится опытом - не только с Европой

Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам. Как заявлял президент Зеленский, без него США и партнерам на Ближнем Востоке будет очень непросто построить сильную защиту.

Напомним, Зеленский объявил, что отправил три команды специалистов по "Шахедам" на Ближний Восток - в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

По информации The Wall Street Journal, Эр-Рияд ведет переговоры о приобретении украинских дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы. Контракт еще не подписан, но его стоимость может достигать миллионов долларов.

