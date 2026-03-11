Українські військові вчитимуть одну з найсильніших армій Європи воювати з РФ
Українські військові інструктори приїдуть навчати німецьку армію, яка роками передавала Україні власний бойовий досвід. Берлін хоче до 2029 року підготуватись до можливого нападу Росії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив головнокомандувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг.
Домовленість уже є
Україна направить своїх військових до армійських шкіл Німеччини - ділитися тим, чого навчила реальна війна з Росією. Берлін і Київ домовилися про це минулого місяця.
Перша група інструкторів налічуватиме кілька десятків людей і залишиться в країні на кілька тижнів.
Що будуть викладати
Українські фахівці навчатимуть:
- артилерійської справи
- інженерних рішень на полі бою
- бронетанкових операцій
- застосування дронів
- командування і управління в умовах сучасної війни.
Окремо - так звана "data-driven warfare": бойові дії з використанням цифрових технологій та з'єднаних між собою систем. Такого, за словами Фройдінга, немає в жодному підручнику.
Чому Берлін поспішає
Розвідки Німеччини та інших країн НАТО попереджають: Росія може бути готова до великого нападу на Альянс уже до 2029 року.
"Це ж майже післязавтра. У нас немає часу - ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність", - сказав Фройдінг.
Він також додав, що Німеччина першою уклала таку угоду з Україною, але очікує, що інші країни НАТО підуть тим самим шляхом.
Росія заперечує наміри нападати на НАТО. Але, як зазначають у Берліні, Москва говорила те саме перед вторгненням в Україну.
Україна вже ділиться досвідом - не лише з Європою
Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам. Як заявляв президент Зеленський, без нього США та партнерам на Близькому Сході буде дуже непросто побудувати сильний захист.
Нагадаємо, Зеленський оголосив, що відправив три команди фахівців з "Шахедів" на Близький Схід - до Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.
За інформацією The Wall Street Journal, Ер-Ріяд веде переговори про придбання українських дронів-перехоплювачів і систем радіоелектронної боротьби. Контракт ще не підписано, але його вартість може сягати мільйонів доларів.