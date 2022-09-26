Українські військові показали відео операції по звільненню Балаклії
Спецпризначенці Головного управління розвідки Kraken показали, як саме вони звільняли Балаклію Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.
"Операція, з якої починався контрнаступ української армії. Операція, що переломила фронт окупантів в Харківській області", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити процес планування операції, захоплення позицій та боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, що бійці Збройних сил України на початку вересня деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.
Також, Міноборони показало відео з центру звільненої Балаклії.
Пізніше, бійці підрозділу Kraken обіцяли показати повне відео, як вони звільняли Балаклію від окупантів.
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