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Украинские военные деоккупировали Балаклею

Новина українською →
Балаклея, Четверг 08 сентября 2022 21:34
Украинские военные деоккупировали Балаклею Иллюстративное фото: украинские военные деоккупировали Балаклею (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение города от российских оккупантов.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!", - написал президент.

Украинские военные деоккупировали БалаклеюБалаклея на карте (скриншот)

Напомним, последние несколько дней в СМИ появлялась информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, но официальные источники не подтверждали деоккупацию города.

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Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Харьков Балаклея Война России против Украины
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