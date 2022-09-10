Минобороны показало видео из центра освобожденной Балаклеи

Министерство обороны опубликовало видео с освобожденной от оккупантов Балаклеи (Харьковская область). Кадры сняты с центра города, где подняли флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны в Twitter.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022

"Город Балаклея Харьковской области освобожден украинскими войсками! Руководит наступлением украинских войск на этом направлении командующий Сухопутных войск Украины, Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский. В центре города подняли украинский флаг", - говорится в описании под видео.

Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал соответствующее видео.

Добавим, что видео из освобожденного города сегодня показал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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