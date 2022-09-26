Украинские военные показали видео операции по освобождению Балаклеи
Спецназовцы Главного управления разведки Kraken показали, как именно они освобождали Балаклею Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.
"Операция, с которой начиналось контрнаступление украинской армии. Операция, которая переломила фронт кафиров в Харьковской области", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть процесс планирования операции, захвата позиций и боеприпасов кафиров.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Наступательная операция украинских подразделений началась 6 сентября 2022 года. После неожиданного проникновения вглубь российских войск, Украина вернула себе многие сотни квадратных километров территории. В результате успешных действий украинским военным удалось восстановить контроль над большей частью оккупированной территории Харьковской области.
Бойцы ВСУ в течение 10 дней деоккупировали Балаклею, Изюм, Волчанск, зашли в Купянск и возобновили контроль над определенной частью государственной границы с РФ в Харьковской области.
Представители Российской Федерации и Министерства обороны РФ долго молчали, однако позже успешное контрнаступление ВСУ прокомментировали своеобразным путем. По их утверждению, "российские войска в районе Балаклеи и Изюма выполнили операцию по свертыванию и переброске резервов в Донецкую область".
В результате успешного освобождения Балаклеи, в дальнейшем ВСУ освободили 421 населенный пункт Харьковской области. Военным удалось найти большое количество трофейной техники и боеприпасов.
Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины в начале сентября деоккупировали Балаклею, ранее находившуюся под контролем российских войск.
Также Минобороны показало видео из центра освобожденной Балаклеи.
Позже бойцы подразделения Kraken обещали показать полное видео, как они освобождали Балаклею от оккупантов.
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