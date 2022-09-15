ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бойцы подразделения Kraken показали, как освобождали Балаклею от оккупантов

Новина українською →
Украина, Четверг 15 сентября 2022 20:32
Бойцы подразделения Kraken показали, как освобождали Балаклею от оккупантов Фото: бойцы подразделения Kraken показали, как освобождали Балаклею от оккупантов (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Kraken принимали участие в освобождении Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.

Военные показали, как начиналось историческое контрнаступление украинских сил на Харьковском направлении.

Напомним, что 8 сентября бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею, которая ранее находилась под контролем российских войск.

Позже, стало известно, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский разрабатывал операцию по освобождению Балаклеи.

Также, к уволенной Балаклеи вернулись спасатели и приступили к выполнению работ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Балаклея Война в Украине
NEWS
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины