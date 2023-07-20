Українські військові почали застосовувати касетні боєприпаси, надані США, - WP

Видання з посиланням на неназваного українського посадовця повідомило, що наші захисники почали використовувати касетні снаряди на південному сході України.

За його словами, бійці намагаються розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно США передали Україні касетні боєприпаси, американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому передача касетних боєприпасів - це тимчасове рішення для перехідного періоду, доки західні країни не зможуть виробляти більше 155 мм артилерійських снарядів інших типів.

Водночас оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

Додамо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення.

Зазначимо, що касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації. З оглядну на це вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

Більше про те, що таке касетні снаряди та навіщо вони потрібні українським військовим - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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