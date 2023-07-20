Украинские военные начали применять кассетные боеприпасы, предоставленные США, - WP

Издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что наши защитники стали использовать кассетные снаряды на юго-востоке Украины.

По его словам, бойцы пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно США передали Украине кассетные боеприпасы, американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом передача кассетных боеприпасов - это временное решение для переходного периода, пока западные страны не смогут производить больше 155 мм артиллерийских снарядов других типов.

В то же время министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

Добавим, что Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население.

Отметим, что кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Ввиду этого они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

Больше о том, что такое кассетные снаряды и зачем они нужны украинским военным - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.