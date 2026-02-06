Українські військові перемагають у 90% стрілецьких боїв, - головком

Українські захисники в 90% випадків здобувають перемогу над російськими окупантами у стрілецькому бою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.
"Результати підготовки очевидні. Українські військовослужбовці демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат. Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником", - наголосив він.
За словами генерала, бойова підготовка є ключовим чинником підвищення ефективності та збереження життя українських воїнів. Він підкреслив, що напрям підготовки перебуває під його постійним контролем.
Сирський додав, що зараз запроваджено шосту редакцію програми підготовки. Термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації).
"Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет - безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях", - сказав головком.
Нагадаємо, Сирський нещодавно заявляв, що у ЗСУ буде змінено вимоги до проведення базової загальновійськової підготовки. Крім того, буде посилюватися Школа інструкторів Сухопутних військ - за словами головкома, упор у підготовці робитиметься на якість, а не на кількість.
Крім того, стало відомо, що в ЗСУ запрацює новий механізм добору новобранців до війська. Він передбачатиме щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій.
РБК-Україна раніше писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, всі бойові бригади ЗСУ кожного місяця гарантовано отримуватимуть поповнення.