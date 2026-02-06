Українські військові перемагають у 90% стрілецьких боїв, - головком

Фото: Олександр Сирський (інфографіка РБК-Україна)

"Результати підготовки очевидні. Українські військовослужбовці демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат. Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником", - наголосив він.

За словами генерала, бойова підготовка є ключовим чинником підвищення ефективності та збереження життя українських воїнів. Він підкреслив, що напрям підготовки перебуває під його постійним контролем.

Сирський додав, що зараз запроваджено шосту редакцію програми підготовки. Термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації).

"Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет - безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях", - сказав головком.