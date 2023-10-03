Українські військові отримали вертоліт Мі-2, який "Мотор Січ" хотіла приховати від ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

Зазначається, що ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли те, що колишнє керівництво "Мотор Січ" умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось, щоб перешкодити його передачі ЗСУ.

Наразі повітряне судно повернули в Україну. Відтепер гелікоптер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Слідчі вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

Що цьому передувало

У жовтні минулого року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був президентом "Мотор Січі". Його підозрюють у співпраці з Росією та постачанні агресору товарів військового призначення.

СБУ також повідомило, що Богуслаєв блокував постачання гелікоптера Мі-2 для військової розвідки у квітні 2022 року.

До того ж, йому оголосили підозру за співпрацю з бойовиками "ДНР".

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