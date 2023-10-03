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Украинские военные получили вертолет Ми-2, который "Мотор Сич" хотела скрыть от ВСУ

Вторник 03 октября 2023 11:32
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Украинские военные получили вертолет Ми-2, который "Мотор Сич" хотела скрыть от ВСУ Фото: украинские военные получили вертолет Ми-2, который "Мотор Сич" хотела скрыть от ВСУ (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственное бюро расследований передало украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что ГБР инициировало арест этого воздушного судна в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству России.

Ранее СМИ сообщали о том, что бывшее руководство "Мотор Сич" умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Все это делалось, чтобы помешать его передаче ВСУ.

В настоящее время воздушное судно вернули в Украину. Теперь вертолет будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Следователи решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.

Что этому предшествовало

В октябре прошлого года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, бывшего президентом "Мотор Сечи". Его подозревают в сотрудничестве с Россией и снабжении агрессору товаров военного назначения.

СБУ также сообщило, что Богуслаев блокировал поставки вертолета Ми-2 для военной разведки в апреле 2022 года.

К тому же, ему объявили подозрение за сотрудничество с боевиками "ДНР".

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ГБР Мотор Сич
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