Експрезидент "Мотор Січі" блокував поставку гелікоптера для військової розвідки
Колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв блокував постачання гелікоптера для військової розвідки у квітні минулого року. Йому оголосили нову підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Слідчі встановили, що у квітні минулого року Головне управління розвідки Міноборони подало "Мотор Січі" запит щодо постачання гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.
Богуслаєв навмисно заблокував виконання державного замовлення. Він наказав розібрати вертоліт на деталі та приховати експлуатаційну документацію. Співробітники "Мотор Січі" зняли лопаті та вивели з ладу механізми гелікоптера, які відповідають за роботу несучого гвинта.
Через перешкодження діяльності військових Богуслаєву оголосили нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ. Досудове розслідування триває.
Справа "Мотор Січі"
Нагадаємо, у жовтні минулого року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був президентом "Мотор Січі". Запорізький завод спеціалізується на виробництві та ремонті двигунів для гелікоптерів та літаків.
Богуслаєва підозрюють у співпраці з Росією та постачання агресору товарів військового призначення. Крім того, йому оголосили підозру за співпрацю з бойовиками "ДНР".
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