Екс-президенту "Мотор Січі" оголосили нову підозру. Цього разу за співпрацю з "ДНР"

Прокурора оголосила нову підозру колишньому президенту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву. Цього разу за співпрацю з терористами "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, в грудні 2017 року підозрюваний організував господарську діяльність відокремленого підрозділу - Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території в м. Сніжне Донецької області.

"Своїми діями він сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Сплачував на її користь так звані "податки" та "митні платежі". Вони використовувалися у тому числі для насильницької зміни меж території та кордону України і вчинення терористичних актів", - повідомили в прокуратурі.

При цьому, як розповіли правоохоронці, для прикриття схеми Богуслаєв використовував підконтрольні комерційні структури, зареєстровані в іноземній юрисдикції.

Так, АТ "Мотор Січ" через зарубіжні компанії поставляла сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва АТ "Мотор Січ".

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому президенту АТ "Мотор Січ" повідомлено про нову підозру - сприяння діяльності терористичної організації "ДНР" (ст. 258‑3 КК України)", - заявили в офісі генпрокурора.

Гучна справа "Мотор Січі"

Нагадаємо, що ще минулої осені, а саме 22 жовтня СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був президентом запорізького заводу "Мотор Січ", що спеціалізується на виробництві та ремонті авіаційних газотурбінних двигунів для гвинтокрилів та літаків.

Йому інкримінували пособництво Російській Федерації шляхом постачання товарів військового призначення. Більш детально про справу Богуслаєва читайте за посиланням в нашому матеріалі.

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