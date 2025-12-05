Українські військові отримали партію "Фламінго": нові фото крилатих ракет

Компанія Fire Point передала українським захисникам чергову партію крилатих ракет "Фламінго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис фотожурналіста Єфрема Лукацкого у Facebook.
"Поки псевдожурналісти й блогери, під керуванням російської пропаганди, кричать, що "все пропало", компанія Fire Point передала військовим чергову партію ракет "Фламінго", - написав він.
Фото: українські військові отримали крилаті ракети "Фламінго" (facebook.com/efrem.lukatsky)
Лукацкий також зазначив, що ця компанія виробляє дрони FP-1, які використовуються у більш ніж 50% усіх пусків по території Росії.
Нагадаємо, у вересні цього року український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно, і наступний етап - запуск серійного виробництва.
Зазначимо, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. За словами президента, на масове виробництво вони вийдуть до кінця року.
"Фламінго" має наступні (публічно заявлені) технічні характеристики:
Згідно з даними західних ЗМІ, ракети "Фламінго" за характеристиками перевершують американські крилаті ракети Tomahawk. Зокрема, вони несуть більшу бойову частину та мають більшу дальність польоту.