Украинские военные получили партию "Фламинго": новые фото крылатых ракет

Компания Fire Point передала украинским защитникам очередную партию крылатых ракет "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию фотожурналиста Ефрема Лукацкого в Facebook.
"Пока псевдожурналисты и блогеры, под управлением российской пропаганды, кричат, что "все пропало", компания Fire Point передала военным очередную партию ракет "Фламинго", - написал он.
Фото: украинские военные получили крылатые ракеты "Фламинго" (facebook.com/efrem.lukatsky)
Лукацкий также отметил, что эта компания производит дроны FP-1, которые используются в более чем 50% всех пусков по территории России.
Напомним, в сентябре этого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Он рассказал, что испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.
Отметим, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По словам президента, на массовое производство они выйдут до конца года.
"Фламинго" имеет следующие (публично заявленные) технические характеристики:
Согласно данным западных СМИ, ракеты "Фламинго" по характеристикам превосходят американские крылатые ракеты Tomahawk. В частности, они несут большую боевую часть и имеют большую дальность полета.