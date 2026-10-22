Українські військові ліквідували зенітний комплекс "Бук-М1" росіян (відео)
Українські військові попри щільне маскування виявили та знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" на Гуляйпільському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"На Гуляйпільському напрямку росіяни стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах. Один із таких комплексів – "Бук-М1", який виявили та уразили оператори 433 ОПБпС у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ", - йдеться у повідомленні корпусу.
Зазначається, що окупанти ретельно маскують свою ППО в лісосмугах. Однак з настанням осені "зеленка" поступово спадає, а приховувати дороговартісну техніку стає дедалі складніше.
"Під час наступного вильоту наші оператори також уразили ще одну замасковану ціль – ЗРК невстановленого типу. Злагоджена взаємодія підрозділів та ефективний обмін розвідданими дають свій результат", - додали військові.
Влучні удари ЗСУ по важливих об'єктах росіян
Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.
Окрім того, Сили оборони України 2 жовтня та у ніч на 3 жовтня уразили місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу російських окупантів. Також 2 жовтня українські дрони уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії - ЛВДС "Самара".