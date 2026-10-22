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Украинские военные ликвидировали зенитный комплекс "Бук-М1" россиян (видео)

13:43 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Украинские военные ликвидировали зенитный комплекс "Бук-М1" россиян (видео) Фото: украинские военные ликвидировали зенитный комплекс "Бук-М1" россиян (росСМИ)
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Украинские военные, несмотря на плотную маскировку, обнаружили и уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На Гуляйпольском направлении россияне стягивают зенитные ракетные комплексы, чтобы противодействовать украинской авиации, которая активно наносит удары по вражеским тылам. Один из таких комплексов - "Бук-М1", который обнаружили и поразили операторы 433 ОПБПС в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ", - идет речь.

Отмечается, что оккупанты тщательно маскируют свою ПВО в лесополосах. Однако с наступлением осени "зеленка" постепенно спадает, а скрывать дорогостоящую технику становится все сложнее.

"Во время следующего вылета наши операторы также поразили еще одну замаскированную цель - ЗРК неустановленного типа. Слаженное взаимодействие подразделений и эффективный обмен разведданными дают свой результат", - добавили военные.

Точные удары ВСУ по важным объектам россиян

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.

Кроме того, Силы обороны Украины 2 октября и в ночь на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов. Также 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России – ЛПДС "Самара".

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