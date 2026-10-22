Украинские военные ликвидировали зенитный комплекс "Бук-М1" россиян (видео)
Украинские военные, несмотря на плотную маскировку, обнаружили и уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" на Гуляйпольском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.
"На Гуляйпольском направлении россияне стягивают зенитные ракетные комплексы, чтобы противодействовать украинской авиации, которая активно наносит удары по вражеским тылам. Один из таких комплексов - "Бук-М1", который обнаружили и поразили операторы 433 ОПБПС в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ", - идет речь.
Отмечается, что оккупанты тщательно маскируют свою ПВО в лесополосах. Однако с наступлением осени "зеленка" постепенно спадает, а скрывать дорогостоящую технику становится все сложнее.
"Во время следующего вылета наши операторы также поразили еще одну замаскированную цель - ЗРК неустановленного типа. Слаженное взаимодействие подразделений и эффективный обмен разведданными дают свой результат", - добавили военные.
Точные удары ВСУ по важным объектам россиян
Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.
Кроме того, Силы обороны Украины 2 октября и в ночь на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов. Также 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России – ЛПДС "Самара".