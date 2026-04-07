Українські військові долучилися до консультацій щодо Ормузької протоки, - Зеленський

Українські військові долучилися до консультацій щодо подальшої роботи Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
Участь у консультаціях щодо протоки
За словами Зеленського, українські військові беруть участь в обговоренні того, як далі функціонуватиме Ормузька протока. Він наголосив, що безпечне мореплавство є глобальною цінністю, і Україна має відповідний досвід захисту в Чорному морі.
"Потрібно, щоб всі у світі це також цінували", - зазначив президент.
Експорт безпекової експертизи
Зеленський також розповів, що Україна працює над постачанням з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу. Це, зокрема, частина нової співпраці: Україна експортує безпеку і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та енергетичної безпеки.
Він зазначив, що країни Близького Сходу, які зараз перебувають у війні, потребували термінової експертизи та реагування.
"Українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат - є довготривалі домовленості про безпекову співпрацю", - підкреслив президент.
Плани щодо Європи та Азії
Наступні тижні, за словами Зеленського, будуть присвячені роботі з європейськими партнерами: спільним виробництвам, модернізації оборони, програмам фінансування та координації безпекових дій.
Також є відповідний запит від країн Азії, і президент доручив оперативно його пропрацювати.
Головне, зазначив він, - постійно забезпечувати Україні реальні можливості для захисту.
Нагадаємо, напередодні, 6 квітня, Зеленський заявив, що Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир’я.
Також 5 квітня в Дамаску відбулася тристороння зустріч Україна-Сирія-Туреччина, де обговорювали оборонне співробітництво та продовольчу безпеку.
Того ж дня президент повідомив, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про понад 50 цивільних енергооб’єктів Ізраїлю.
Ці події відбуваються на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, яка триває шостий тиждень. Іран фактично закрив Ормузьку протоку для комерційного судноплавства, що спричинило рекордне зростання цін на нафту.