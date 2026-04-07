Українські військові долучилися до консультацій щодо Ормузької протоки, - Зеленський

22:15 07.04.2026 Вт
2 хв
Досвід захисту в Чорному морі тепер використовують для консультацій щодо стратегічної артерії
aimg Катерина Коваль
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Українські військові долучилися до консультацій щодо подальшої роботи Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Участь у консультаціях щодо протоки

За словами Зеленського, українські військові беруть участь в обговоренні того, як далі функціонуватиме Ормузька протока. Він наголосив, що безпечне мореплавство є глобальною цінністю, і Україна має відповідний досвід захисту в Чорному морі.

"Потрібно, щоб всі у світі це також цінували", - зазначив президент.

Експорт безпекової експертизи

Зеленський також розповів, що Україна працює над постачанням з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу. Це, зокрема, частина нової співпраці: Україна експортує безпеку і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та енергетичної безпеки.

Він зазначив, що країни Близького Сходу, які зараз перебувають у війні, потребували термінової експертизи та реагування.

"Українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат - є довготривалі домовленості про безпекову співпрацю", - підкреслив президент.

Плани щодо Європи та Азії

Наступні тижні, за словами Зеленського, будуть присвячені роботі з європейськими партнерами: спільним виробництвам, модернізації оборони, програмам фінансування та координації безпекових дій.

Також є відповідний запит від країн Азії, і президент доручив оперативно його пропрацювати.

Головне, зазначив він, - постійно забезпечувати Україні реальні можливості для захисту.

Нагадаємо, напередодні, 6 квітня, Зеленський заявив, що Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир’я.

Також 5 квітня в Дамаску відбулася тристороння зустріч Україна-Сирія-Туреччина, де обговорювали оборонне співробітництво та продовольчу безпеку.

Того ж дня президент повідомив, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про понад 50 цивільних енергооб’єктів Ізраїлю.

Ці події відбуваються на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, яка триває шостий тиждень. Іран фактично закрив Ормузьку протоку для комерційного судноплавства, що спричинило рекордне зростання цін на нафту.

