Война в Украине

Украинские военные присоединились к консультациям по Ормузскому проливу, - Зеленский

22:15 07.04.2026 Вт
Опыт защиты в Черном море теперь используют для консультаций по стратегической артерии
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украинские военные присоединились к консультациям по дальнейшей работе Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Участие в консультациях по проливу

По словам Зеленского, украинские военные участвуют в обсуждении того, как дальше будет функционировать Ормузский пролив. Он подчеркнул, что безопасное мореплавание является глобальной ценностью, и Украина имеет соответствующий опыт защиты в Черном море.

"Нужно, чтобы все в мире это также ценили", - отметил президент.

Экспорт экспертизы по безопасности

Зеленский также рассказал, что Украина работает над поставками с европейскими партнерами и странами Ближнего Востока. Это, в частности, часть нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности.

Он отметил, что страны Ближнего Востока, которые сейчас находятся в войне, нуждались в срочной экспертизе и реагировании.

"Украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат - есть долговременные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности", - подчеркнул президент.

Планы относительно Европы и Азии

Следующие недели, по словам Зеленского, будут посвящены работе с европейскими партнерами: совместным производствам, модернизации обороны, программам финансирования и координации действий по безопасности.

Также есть соответствующий запрос от стран Азии, и президент поручил оперативно его проработать.

Главное, отметил он, - постоянно обеспечивать Украине реальные возможности для защиты.

Напомним, накануне, 6 апреля, Зеленский заявил, что Украина передала России предложение об энергетическом перемирии.

Также 5 апреля в Дамаске состоялась трехсторонняя встреча Украина-Сирия-Турция, где обсуждали оборонное сотрудничество и продовольственную безопасность.

В тот же день президент сообщил, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные о более 50 гражданских энергообъектов Израиля.

Эти события происходят на фоне войны США и Израиля с Ираном, которая длится шестую неделю. Иран фактически закрыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства, что вызвало рекордный рост цен на нефть.

