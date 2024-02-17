Українські війська вийшли з Авдіївки, - Сирський

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - заявив Сирський.

За його словами, українські воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

"Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та утриманню займаних позицій.

Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав він.

Оточення у Авдіївці не допущено

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що відповідно до отриманого розпорядження, війська вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", - зазначив він.

За його словами, оточення не допущено, особовий склад виведено, українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.