Украинские войска вышли из Авдеевки, - Сырский

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - заявил Сырский.

По его словам, украинские воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций.

Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", - добавил он.

Окружение в Авдеевке не допущено

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, войска вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками - это единственное правильное решение", - отметил он.

По его словам, оцепление не допущено, личный состав выведен, украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.

Позже третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.