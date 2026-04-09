Українські виші потрапили у рейтинг SCImago 2026: хто став лідером

Головне: До рейтингу увійшли 75 українських університетів .

. Найкращим закладом України у 2026 році визнано Криворізький державний педагогічний університет.

Рейтинг базується на науковій продуктивності , інноваціях та соціальному впливі досліджень.

Присутність українських вишів у списку свідчить про глибоку інтеграцію у світовий академічний простір.

Хто з українських ВНЗ увійшов у рейтинг

Рейтинг SCImago IR формується з 2009 року та оцінює наукові установи за комплексним показником, що включає цитованість публікацій, вплив досліджень та інноваційну діяльність.

Топ-10 університетів України за версією SCImago IR 2026:

Криворізький державний педагогічний університет

НТУ "Дніпровська політехніка"

НУ "Львівська політехніка"

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Сумський державний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

НУ "Київський авіаційний інститут"

Державний університет "Житомирська політехніка"

КНУ імені Тараса Шевченка

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

Експерти зазначають, що активна присутність українських університетів у таких базах є сигналом для науковців до посилення міжнародної співпраці та підвищення видимості своїх досліджень у глобальних наукометричних реєстрах.