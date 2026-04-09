UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Українські виші потрапили у рейтинг SCImago 2026: хто став лідером

08:00 09.04.2026 Чт
2 хв
На місце в рейтингу впливають цитованість публікацій, вплив досліджень та інноваційна діяльність
aimg Василина Копитко
До рейтингу одразу увійшли 75 вітчизняних ВНЗ (фото: Freepik)

Оприлюднено результати міжнародного рейтингу SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. Цьогоріч кількість українських закладів вищої освіти у переліку зросла до 75, що демонструє стійкість вітчизняної науки на глобальній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані офіційного звіту SCImago IR.

Головне:

  • До рейтингу увійшли 75 українських університетів.
  • Найкращим закладом України у 2026 році визнано Криворізький державний педагогічний університет.
  • Рейтинг базується на науковій продуктивності, інноваціях та соціальному впливі досліджень.
  • Присутність українських вишів у списку свідчить про глибоку інтеграцію у світовий академічний простір.

Хто з українських ВНЗ увійшов у рейтинг

Рейтинг SCImago IR формується з 2009 року та оцінює наукові установи за комплексним показником, що включає цитованість публікацій, вплив досліджень та інноваційну діяльність.

Топ-10 університетів України за версією SCImago IR 2026:

  • Криворізький державний педагогічний університет
  • НТУ "Дніпровська політехніка"
  • НУ "Львівська політехніка"
  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
  • Сумський державний університет
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • НУ "Київський авіаційний інститут"
  • Державний університет "Житомирська політехніка"
  • КНУ імені Тараса Шевченка
  • Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

Експерти зазначають, що активна присутність українських університетів у таких базах є сигналом для науковців до посилення міжнародної співпраці та підвищення видимості своїх досліджень у глобальних наукометричних реєстрах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампаніяОсвіта в УкраїніВиші