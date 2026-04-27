Українські суди почали використовувати штучний інтелект: як він працює

Головне: Роль ШІ: Технологія використовується лише як допоміжний інструмент - вона не може ухвалювати судові рішення або замінити суддю.

Аналітика: ШІ є незамінним для швидкої обробки та аналізу великих масивів даних із відкритих джерел у роботі ВАКС.

Цифровізація: Наразі триває тестування інструментів транскрибування, які перетворюють аудіозаписи судових засідань у текстовий формат.

План розвитку: Використання ШІ є частиною офіційної стратегії цифровізації суду, розрахованої на 2026-2028 роки.

Безпека: Пріоритетом впровадження є збереження балансу між інноваціями та кіберзахистом судової інформації.

Динамічність: Через швидкий розвиток технологій ВАКС постійно адаптує нормативну базу для контрольованого застосування алгоритмів.

Як використовують штучний інтелект

За словами керівника апарату суду Богдан Крикливенко, ШІ не може замінити суддю і не застосовується для ухвалення рішень. Водночас технології вже допомагають у роботі з інформацією.

"ШІ не може бути використаний для ухвалення судових рішень, проте він є незамінним помічником для аналізу великих масивів даних із відкритих джерел", - пояснив він.

У суді вже впроваджують окремі цифрові рішення. Зокрема, наразі тестують інструменти транскрибування - тобто перетворення аудіо в текст. Це дозволяє швидше обробляти інформацію та оптимізувати роботу судової системи.

Що передбачає стратегія

У ВАКС наголошують, що використання штучного інтелекту є частиною цифровізації суду, закладеної у стратегії розвитку на 2026-2028 роки. Водночас через швидкий розвиток технологій нормативну базу доводиться постійно оновлювати.

Серед ключових питань - баланс між впровадженням інновацій і кібербезпекою. У суді підкреслюють, що технології можуть значно підвищити ефективність роботи, однак їх застосування має залишатися контрольованим і безпечним.