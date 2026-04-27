UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Українські суди почали використовувати штучний інтелект: як він працює

18:25 27.04.2026 Пн
2 хв
Штучний інтелект у судовій системі розглядають як інструмент допомоги, а не заміну судді
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Суди в Україні використовуватимуть ШІ (Getty Images)

Штучний інтелект не може застосовуватися для ухвалення судових рішень, однак уже використовується як допоміжний інструмент у роботі судів.

Головне:

  • Роль ШІ: Технологія використовується лише як допоміжний інструмент - вона не може ухвалювати судові рішення або замінити суддю.
  • Аналітика: ШІ є незамінним для швидкої обробки та аналізу великих масивів даних із відкритих джерел у роботі ВАКС.
  • Цифровізація: Наразі триває тестування інструментів транскрибування, які перетворюють аудіозаписи судових засідань у текстовий формат.
  • План розвитку: Використання ШІ є частиною офіційної стратегії цифровізації суду, розрахованої на 2026-2028 роки.
  • Безпека: Пріоритетом впровадження є збереження балансу між інноваціями та кіберзахистом судової інформації.
  • Динамічність: Через швидкий розвиток технологій ВАКС постійно адаптує нормативну базу для контрольованого застосування алгоритмів.

Як використовують штучний інтелект

За словами керівника апарату суду Богдан Крикливенко, ШІ не може замінити суддю і не застосовується для ухвалення рішень. Водночас технології вже допомагають у роботі з інформацією.

"ШІ не може бути використаний для ухвалення судових рішень, проте він є незамінним помічником для аналізу великих масивів даних із відкритих джерел", - пояснив він.

У суді вже впроваджують окремі цифрові рішення. Зокрема, наразі тестують інструменти транскрибування - тобто перетворення аудіо в текст. Це дозволяє швидше обробляти інформацію та оптимізувати роботу судової системи.

Що передбачає стратегія

У ВАКС наголошують, що використання штучного інтелекту є частиною цифровізації суду, закладеної у стратегії розвитку на 2026-2028 роки. Водночас через швидкий розвиток технологій нормативну базу доводиться постійно оновлювати.

Серед ключових питань - баланс між впровадженням інновацій і кібербезпекою. У суді підкреслюють, що технології можуть значно підвищити ефективність роботи, однак їх застосування має залишатися контрольованим і безпечним.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Мінцифри запускає голосового ШІ-консультанта, який цілодобово відповідатиме українцям на гарячій лінії. Надалі такі рішення планують інтегрувати й у "Дію", а сам проєкт є частиною стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні.

Також ми писали, що українці обрали назву для першої національної великої мовної моделі (LLM) - нею стало "Сяйво". Цю ШІ-систему розробляють Мінцифри разом із "Київстар", і вона працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні. Відкрите бета-тестування планують запустити вже наприкінці весни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
