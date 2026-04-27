Українські суди почали використовувати штучний інтелект: як він працює

Штучний інтелект не може застосовуватися для ухвалення судових рішень, однак уже використовується як допоміжний інструмент у роботі судів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд.
Головне:
За словами керівника апарату суду Богдан Крикливенко, ШІ не може замінити суддю і не застосовується для ухвалення рішень. Водночас технології вже допомагають у роботі з інформацією.
"ШІ не може бути використаний для ухвалення судових рішень, проте він є незамінним помічником для аналізу великих масивів даних із відкритих джерел", - пояснив він.
У суді вже впроваджують окремі цифрові рішення. Зокрема, наразі тестують інструменти транскрибування - тобто перетворення аудіо в текст. Це дозволяє швидше обробляти інформацію та оптимізувати роботу судової системи.
У ВАКС наголошують, що використання штучного інтелекту є частиною цифровізації суду, закладеної у стратегії розвитку на 2026-2028 роки. Водночас через швидкий розвиток технологій нормативну базу доводиться постійно оновлювати.
Серед ключових питань - баланс між впровадженням інновацій і кібербезпекою. У суді підкреслюють, що технології можуть значно підвищити ефективність роботи, однак їх застосування має залишатися контрольованим і безпечним.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Мінцифри запускає голосового ШІ-консультанта, який цілодобово відповідатиме українцям на гарячій лінії. Надалі такі рішення планують інтегрувати й у "Дію", а сам проєкт є частиною стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні.
Також ми писали, що українці обрали назву для першої національної великої мовної моделі (LLM) - нею стало "Сяйво". Цю ШІ-систему розробляють Мінцифри разом із "Київстар", і вона працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні. Відкрите бета-тестування планують запустити вже наприкінці весни.