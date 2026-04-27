Украинские суды начали использовать искусственный интеллект: как он работает

18:25 27.04.2026 Пн
3 мин
Искусственный интеллект в судебной системе рассматривают как инструмент помощи, а не замену судьи
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Суды в Украине будут использовать ИИ (Getty Images)

Искусственный интеллект не может применяться для принятия судебных решений, однако уже используется как вспомогательный инструмент в работе судов.

Главное:

  • Роль ИИ: Технология используется только как вспомогательный инструмент - она не может принимать судебные решения или заменить судью.
  • Аналитика: ИИ незаменим для быстрой обработки и анализа больших массивов данных из открытых источников в работе ВАКС.
  • Цифровизация: Сейчас идет тестирование инструментов транскрибирования, которые превращают аудиозаписи судебных заседаний в текстовый формат.
  • План развития: Использование ИИ является частью официальной стратегии цифровизации суда, рассчитанной на 2026-2028 годы.
  • Безопасность: Приоритетом внедрения является сохранение баланса между инновациями и киберзащитой судебной информации.
  • Динамичность: Из-за быстрого развития технологий ВАКС постоянно адаптирует нормативную базу для контролируемого применения алгоритмов.

Как используют искусственный интеллект

По словам руководителя аппарата суда Богдан Крикливенко, ИИ не может заменить судью и не применяется для принятия решений. В то же время технологии уже помогают в работе с информацией.

"ИИ не может быть использован для принятия судебных решений, однако он является незаменимым помощником для анализа больших массивов данных из открытых источников", - пояснил он.

В суде уже внедряют отдельные цифровые решения. В частности, сейчас тестируют инструменты транскрибирования - то есть преобразования аудио в текст. Это позволяет быстрее обрабатывать информацию и оптимизировать работу судебной системы.

Что предусматривает стратегия

В ВАКС отмечают, что использование искусственного интеллекта является частью цифровизации суда, заложенной в стратегии развития на 2026-2028 годы. В то же время из-за быстрого развития технологий нормативную базу приходится постоянно обновлять.

Среди ключевых вопросов - баланс между внедрением инноваций и кибербезопасностью. В суде подчеркивают, что технологии могут значительно повысить эффективность работы, однако их применение должно оставаться контролируемым и безопасным.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минцифры запускает голосового ИИ-консультанта, который круглосуточно будет отвечать украинцам на горячей линии. В дальнейшем такие решения планируют интегрировать и в "Дію", а сам проект является частью стратегии развития искусственного интеллекта в Украине.

Также мы писали, что украинцы выбрали название для первой национальной большой языковой модели (LLM) - им стало "Сяйво". Эту ИИ-систему разрабатывают Минцифры вместе с "Киевстар", и она будет работать в госсервисах, бизнесе, образовании и обороне. Открытое бета-тестирование планируют запустить уже в конце весны.

