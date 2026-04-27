Украинские суды начали использовать искусственный интеллект: как он работает

Как используют искусственный интеллект

По словам руководителя аппарата суда Богдан Крикливенко, ИИ не может заменить судью и не применяется для принятия решений. В то же время технологии уже помогают в работе с информацией.

"ИИ не может быть использован для принятия судебных решений, однако он является незаменимым помощником для анализа больших массивов данных из открытых источников", - пояснил он.

В суде уже внедряют отдельные цифровые решения. В частности, сейчас тестируют инструменты транскрибирования - то есть преобразования аудио в текст. Это позволяет быстрее обрабатывать информацию и оптимизировать работу судебной системы.

Что предусматривает стратегия

В ВАКС отмечают, что использование искусственного интеллекта является частью цифровизации суда, заложенной в стратегии развития на 2026-2028 годы. В то же время из-за быстрого развития технологий нормативную базу приходится постоянно обновлять.

Среди ключевых вопросов - баланс между внедрением инноваций и кибербезопасностью. В суде подчеркивают, что технологии могут значительно повысить эффективность работы, однако их применение должно оставаться контролируемым и безопасным.