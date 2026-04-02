Гаряча лінія Мінцифри: на дзвінки українців цілодобово відповідатиме ШІ
В Мінцифри анонсували появу голосового штучного інтелекта, який консультуватиме українців на гарячій лінії Мінцифри цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на Forbes AI Day 2026.
ШІ-консультант виходить на лінію
Раніше штучний інтелект Мінцифри працював лише в чатах і відповідав на понад 90% звернень. Тепер він отримає голос - і почне консультувати за телефоном на гарячій лінії відомства в режимі 24/7.
Наступний крок - запустити голосового ШІ-помічника Дія.AI на порталі "Дія".
За словами Борнякова, Україна реалізує це у партнерстві з компанією ElevenLabs. Перші голосові сервіси вже були показані на форумі.
Амбітні цілі Мінцифри
Борняков також окреслив ширшу стратегію. Україна прагне увійти до трійки найбільш розвинених у сфері ШІ країн світу до 2030 року.
Серед ключових напрямів:
- будівництво власної ШІ-інфраструктури разом із NVIDIA;
- розробка національної мовної моделі "Сяйво" разом із "Київстар";
- масштабування венчурного ринку через Diia.City Invest;
- відкриття оборонних RoboLab в університетах;
- впровадження ШІ в судову систему.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про запуск розробки української національної мовної моделі, яка враховуватиме особливості мови та культури.
Технічним партнером проекту став "Київстар" - компанія фінансує створення моделі, яку згодом передадуть державі. За основу взяли модель Gemma від Google.
Детальніше про розробку та чому власна мовна модель - це питання національної безпеки, читайте в інтерв'ю РБК-Україна.