Гаряча лінія Мінцифри: на дзвінки українців цілодобово відповідатиме ШІ

В Мінцифри анонсували появу голосового штучного інтелекта, який консультуватиме українців на гарячій лінії Мінцифри цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на Forbes AI Day 2026.

ШІ-консультант виходить на лінію

Раніше штучний інтелект Мінцифри працював лише в чатах і відповідав на понад 90% звернень. Тепер він отримає голос - і почне консультувати за телефоном на гарячій лінії відомства в режимі 24/7.

Наступний крок - запустити голосового ШІ-помічника Дія.AI на порталі "Дія".

За словами Борнякова, Україна реалізує це у партнерстві з компанією ElevenLabs. Перші голосові сервіси вже були показані на форумі.

Амбітні цілі Мінцифри

Борняков також окреслив ширшу стратегію. Україна прагне увійти до трійки найбільш розвинених у сфері ШІ країн світу до 2030 року.

Серед ключових напрямів: