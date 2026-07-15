Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму

Балаклавська ТЕС генерує майже 50% електроенергії окупованого півострова. Але тепер ситуація змінилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій у Telegram.
Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій провели унікальну операцію: уражена Балаклавська ТЕС у Севастополі. Подія відбулося в ніч на 14 липня, заявили спецпризначенці.
Попередньо відомо про пошкодження машинного цеху із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E.
Якщо насосне обладнання зруйноване, то ремонт триватиме від 2 до 5 місяців, кажуть у ССО.
Балаклавська ТЕС є енергетичною основою окупованого Криму. Другим "стовпом" генерації на півострові виступає Таврійська ТЕС у Сімферополі. Разом вони дають близько 90% енергоспоживання цієї анексованої Росією території України, зазначають у ССО.
Окупований Крим - це воєнно-логістичний хаб російської армії.
Стабільне електропостачання є критично важливим для:
"Ураження об'єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії РФ, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення", - резюмували спецпризначенці.
Нагадаємо, що уночі 14 липня ССО атакували "Газпром нафтохім Салават". Цей російський НПЗ знаходиться в місті Салават, Республіка Башкортостан.
У ніч проти 6 липня підрозділи Deep Strike ССО завдали ударів по російському нафтовому танкеру класу "Волганєфть", а також нафтовому терміналу у порту Керчі.
Українські безпілотники у ніч на 6 липня подолали понад три тисячі кілометрів і уразили Омський НПЗ. Воїни ССО били по найбільшому НПЗ на Росії, який знаходиться за Уралом.