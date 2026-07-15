Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму

ССО дронами уразили Балаклавську ТЕС

Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій провели унікальну операцію: уражена Балаклавська ТЕС у Севастополі. Подія відбулося в ніч на 14 липня, заявили спецпризначенці.

Попередньо відомо про пошкодження машинного цеху із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E.

Якщо насосне обладнання зруйноване, то ремонт триватиме від 2 до 5 місяців, кажуть у ССО.

Що відомо про Балаклавську ТЕС

Балаклавська ТЕС є енергетичною основою окупованого Криму. Другим "стовпом" генерації на півострові виступає Таврійська ТЕС у Сімферополі. Разом вони дають близько 90% енергоспоживання цієї анексованої Росією території України, зазначають у ССО.

ТЕС працює на армію РФ

Окупований Крим - це воєнно-логістичний хаб російської армії.

Стабільне електропостачання є критично важливим для:

вузлів зв'язку,

центрів управління,

радіолокаційних станцій,

засобів РЕБ,

систем ППО,

ремонтних заводів,

Чорноморського флоту,

військових аеродромів,

іншої військової інфраструктури ворога.

"Ураження об'єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії РФ, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення", - резюмували спецпризначенці.