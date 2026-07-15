Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма

ССО дронами поразили Балаклавскую ТЭС

Подпольщики Движения сопротивления ССО вместе с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций провели уникальную операцию: поражена БалаклавскаяТЭС в Севастополе. Событие произошло в ночь на 14 июля, заявили спецназовцы.

Предварительно известно о повреждении машинного цеха с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E.

Если насосное оборудование разрушено, ремонт будет длиться от 2 до 5 месяцев, говорят в ССО.

Что известно о Балаклавской ТЭС

Балаклавская ТЭС является энергетической основой оккупированного Крыма. Вторым "столпом" генерации на полуострове выступает Таврическая ТЭС в Симферополе. Вместе они дают около 90% энергопотребления этой аннексированной Россией территории Украины, отмечают в ССО.

ТЭС работает на армию РФ

Оккупированный Крым - это военно-логистический хаб российской армии.

Стабильное электроснабжение является критически важным для:

узлов связи,

центров управления,

радиолокационных станций,

средств РЕБ,

систем ПВО,

ремонтных заводов,

Черноморского флота,

военных аэродромов,

другой военной инфраструктуры врага.

"Поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности армии РФ, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения", - резюмировали спецназовцы.