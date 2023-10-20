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Українські розвідники зруйнували два опорні пункти росіян (відео)

П'ятниця 20 жовтня 2023 11:43
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Українські розвідники зруйнували два опорні пункти росіян (відео) Ілюстративне фото: українські розвідники зруйнували два опорні пункти росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На одній із ділянок фронту воїни Головного управління розвідки Міноборони України виявили та зруйнували два взводно-опорних пункти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Дорозвідка показала, що на одній із позицій окупанти розмістили систему супутникового зв’язку "Лєґєнда 2".

Після завданих українськими розвідниками ударів по ворожих цілях не залишилось ані окупаційної "Лєґєнди", ані російських опорних пунктів.

Спецоперації ГУР

Зазначимо, що розвідники вдаються до спецоперації на окупованих територіях України. Зокрема, нещодавно спецпризначенці висадилися в окупованому Криму та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов особисто бере участь у деяких спецопераціях ГУР.

Більше про секретні операції ГУР проти росіян читайте за посиланням.

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