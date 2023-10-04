ua en ru
Ср, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму та вдарили по росіянах (відео)

Середа 04 жовтня 2023 14:00
UA EN RU
Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму та вдарили по росіянах (відео) Ілюстатривне фото: спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму та вдарили по росіянах (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!" - сказано у повідомлення.

Спецоперації українських бійців

Зазначимо, що це вже не перший рейд українських розвідників до Криму. Так, 24 серпня Головне управління розвідки зі взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію з висадки десанту у Криму. Внаслідок операції В результаті було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

До того ж, останнім часом наші бійці регулярно здійснюють атаки по російських військових об'єктах у Криму. Зокрема, 22 вересня, в Севастополі було завдано удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Як розповідав керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым ГУР
NEWS
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського