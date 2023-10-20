Украинские разведчики разрушили два опорных пункта россиян (видео)

На одном из участков фронта воины Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и разрушили два взводно-опорных пункта оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР .

Доразведка показала, что на одной из позиций оккупанты разместили систему спутниковой связи "Легенда 2".

После нанесенных украинскими разведчиками ударов по вражеским целям не осталось ни оккупационной "Легенды", ни российских опорных пунктов.

Спецоперации ГУР

Отметим, что разведчики прибегают к спецоперации на оккупированных территориях Украины. В частности, недавно спецназовцы высадились в оккупированном Крыму и нанесли огненное поражение по российским оккупантам.

При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов лично участвует в некоторых спецоперациях ГУР.

Больше о секретных операциях ГУР против россиян читайте по ссылке.

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