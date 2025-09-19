Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та влаштували пастку окупантам (відео)

Війна РФ проти України

Нагадаємо, за минулу добу ворог втратив на фронті 1 ББМ, щодо автотехніки та спецтехніки РФ - до 50 одиниць також було ліквідовано за вказаний період.

Також нещодавно наша розвідка опублікувала перехоплену розмову окупантів з родичами, де йшлося про втрати у так званих "м'ясних штурмах".

Ще РБК-Україна повідомляло, що розвідники ВМС вивели з окупації чотирьох українських солдатів. Вони понад три роки переховувалися там від росіян.