Росіяни втратили у війні проти України майже 1,1 млн солдатів, - Генштаб

За останню добу, з 18 на 19 вересня, росіяни втратили у боях проти України ще 1150 солдатів. Загалом втрати противника досягають майже 1,1 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

ЗСУ повертають українську територію

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України ведуть контрнаступальну операцію під Добропіллям і в районі Покровська в Донецькій області.

Він розповів, що українські бійці звільнили 160 квадратних кілометрів території, а втрати РФ перевалили за тисячу одиниць живої сили.

"Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, в районі Покровська, в районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутні втрати", - зазначив президент.

Глава держави додав, що ЗСУ фактично зірвали повноцінну наступальну операцію РФ, на яку вони розраховували після того, як стала операція в Сумській області.