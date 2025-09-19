Росіяни втратили у війні проти України майже 1,1 млн солдатів, - Генштаб
За останню добу, з 18 на 19 вересня, росіяни втратили у боях проти України ще 1150 солдатів. Загалом втрати противника досягають майже 1,1 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 099 530 (+1150) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 191 од.;
- бойових броньованих машин - 23 278 (+1) од.;
- артилерійських систем - 32 896 (+17) од.;
- РСЗВ - 1492 (+1) од.;
- засоби ППО - 1218 (+1) од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 60 680 (+211) од.;
- крилатих ракет - 3718 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 62 044 (+44) од.;
- спеціальної техніки - 3968 (+3) од.
ЗСУ повертають українську територію
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України ведуть контрнаступальну операцію під Добропіллям і в районі Покровська в Донецькій області.
Він розповів, що українські бійці звільнили 160 квадратних кілометрів території, а втрати РФ перевалили за тисячу одиниць живої сили.
"Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, в районі Покровська, в районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутні втрати", - зазначив президент.
Глава держави додав, що ЗСУ фактично зірвали повноцінну наступальну операцію РФ, на яку вони розраховували після того, як стала операція в Сумській області.