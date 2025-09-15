"Двоє живих з 25": ГУР перехопило розмову росіян про втрати у "м'ясних" штурмах
Українська розвідка перехопила розмову росіян, де родичка окупанта розповідає про знищений підрозділ на війні проти України. За її словами, з 25 російських солдатів вижили лише двоє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
У перехопленій розмові жінка розповідає, що її родич, на ім'я Діма отримав важкі поранення під час одного з так званих "м’ясних" штурмів.
"Димка в госпіталі. Нога, короче - три дірки. І осколок у шиї... Ну, із 25 їх двоє залишилося в живих", - каже росіянка.
За інформацією ГУР, іншим російським загарбникам зі взводу пощастило менше - вони були ліквідовані.
У розвідці наголосили, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, окупанти отримають справедливу відплату.
Втрати армії РФ
За даними Генштабу ЗСУ, з 14 на 15 вересня, росіяни втратити на фронті ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки.