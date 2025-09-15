ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Двоє живих з 25": ГУР перехопило розмову росіян про втрати у "м'ясних" штурмах

Понеділок 15 вересня 2025 09:43
UA EN RU
"Двоє живих з 25": ГУР перехопило розмову росіян про втрати у "м'ясних" штурмах Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українська розвідка перехопила розмову росіян, де родичка окупанта розповідає про знищений підрозділ на війні проти України. За її словами, з 25 російських солдатів вижили лише двоє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

У перехопленій розмові жінка розповідає, що її родич, на ім'я Діма отримав важкі поранення під час одного з так званих "м’ясних" штурмів.

"Димка в госпіталі. Нога, короче - три дірки. І осколок у шиї... Ну, із 25 їх двоє залишилося в живих", - каже росіянка.

За інформацією ГУР, іншим російським загарбникам зі взводу пощастило менше - вони були ліквідовані.

У розвідці наголосили, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, окупанти отримають справедливу відплату.

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, з 14 на 15 вересня, росіяни втратити на фронті ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"