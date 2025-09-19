Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и устроили ловушку оккупантам (видео)

Война РФ против Украины

Напомним, за минувшие сутки враг потерял на фронте 1 ББМ, по автотехнике и спецтехнике РФ - до 50 единиц также было ликвидировано за указанный период.

Также недавно наша разведка опубликовала перехваченный разговор оккупантов с родственниками, где речь шла о потерях в так называемых "мясных штурмах".

Еще РБК-Украина сообщало, что разведчики ВМС вывели из оккупации четырех украинских солдат. Они более трех лет скрывались там от россиян.