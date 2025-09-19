ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та влаштували пастку окупантам (відео)

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 09:35
UA EN RU
Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та влаштували пастку окупантам (відео) Фото: розвідувальники висадились на Тендрівській косі вночі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Українські розвідники з центру морських операцій "Viking" встановили вночі на Тендрівській косі мінні загородження. Також нашим захисникам вдалось знищити російського "Вітязя" - багатоцільовий тягач ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України в Telergam.

"Успішний рейд на Тендрівську косу - бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження", - написали в розвідці.

Також в ГУР додали, що нашим бійцям з центру морських операцій вдалось ліквідувати "помічника" росіян на Тендрівській косі - багатоцільовий тягач "Вітязь".

"У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Вітязь", який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, - гусеничного русского "Вітязя" знищено", - зазначили в розвідці і додали, що боротьба з ворожою логістикою триває.

Війна РФ проти України

Нагадаємо, за минулу добу ворог втратив на фронті 1 ББМ, щодо автотехніки та спецтехніки РФ - до 50 одиниць також було ліквідовано за вказаний період.

Також нещодавно наша розвідка опублікувала перехоплену розмову окупантів з родичами, де йшлося про втрати у так званих "м'ясних штурмах".

Ще РБК-Україна повідомляло, що розвідники ВМС вивели з окупації чотирьох українських солдатів. Вони понад три роки переховувалися там від росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто