Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и устроили ловушку оккупантам (видео)

Украинские разведчики из центра морских операций "Viking" установили ночью на Тендровской косе минные заграждения. Также нашим защитникам удалось уничтожить российского "Витязя" - многоцелевой тягач врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины в Telergam .

"В ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который московиты использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции, - гусеничный русский "Витязь" уничтожен", - отметили в разведке и добавили, что борьба с вражеской логистикой продолжается.

Также в ГУР добавили, что нашим бойцам из центра морских операций удалось ликвидировать "помощника" россиян на Тендровской косе - многоцелевой тягач "Витязь".

"Успешный рейд на Тендровскую косу - бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения", - написали в разведке.

Война РФ против Украины

Напомним, за минувшие сутки враг потерял на фронте 1 ББМ, по автотехнике и спецтехнике РФ - до 50 единиц также было ликвидировано за указанный период.

Также недавно наша разведка опубликовала перехваченный разговор оккупантов с родственниками, где речь шла о потерях в так называемых "мясных штурмах".

Еще РБК-Украина сообщало, что разведчики ВМС вывели из оккупации четырех украинских солдат. Они более трех лет скрывались там от россиян.