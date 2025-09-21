Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму

Операції ГУР

Нагадаємо, днями стало відомо, що бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Це корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Також нещодавно українські спецпризначенці провели успішний рейд у Чорному морі. Було знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та комплекс РЕБ "Гроза".

Крім того, у серпні бійці ГУР уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М" в Азовському морі. Цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".