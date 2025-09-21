UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму

Фото: українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці ГУР уразили три російські гелікоптери Мі-8 у тимчасово окупованому Криму. Також атаковано РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Як зазначається, авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари".

Внаслідок нальоту уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

На кадрах показано уламки одного зі знищених "Примарами" ГУР вертольота Мі-8.


 

Операції ГУР

Нагадаємо, днями стало відомо, що бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Це корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Також нещодавно українські спецпризначенці провели успішний рейд у Чорному морі. Було знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та комплекс РЕБ "Гроза".

Крім того, у серпні бійці ГУР уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М" в Азовському морі. Цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".

Читайте РБК-Україна в Google News
КримГУРВійна в Україні