Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму

Фото: украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы ГУР поразили три российских вертолета Ми-8 во временно оккупированном Крыму. Также атакована РЛС 55Ж6У "Небо-У".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Как отмечается, авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР Минобороны "Примари".

В результате налета поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У".

На кадрах показаны обломки одного из уничтоженных "Примарами" ГУР вертолета Ми-8.

 

 

Операции ГУР

Напомним, на днях стало известно, что бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском. Это корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, который россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Также недавно украинские спецназовцы провели успешный рейд в Черном море. Было уничтожено вражеский катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и комплекс РЭБ "Гроза".

Кроме того, в августе бойцы ГУР поразили малый ракетный корабль России "Буян-М" в Азовском море. Этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".

