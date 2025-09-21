Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму

Операции ГУР

Напомним, на днях стало известно, что бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском. Это корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, который россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Также недавно украинские спецназовцы провели успешный рейд в Черном море. Было уничтожено вражеский катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и комплекс РЭБ "Гроза".

Кроме того, в августе бойцы ГУР поразили малый ракетный корабль России "Буян-М" в Азовском море. Этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".