ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ГУР знищило катер, РЛС та загарбників у Чорному морі: ексклюзивні кадри

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 12:49
UA EN RU
ГУР знищило катер, РЛС та загарбників у Чорному морі: ексклюзивні кадри Фото: ГУР розбила ворога в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські спецпризначенці ГУР МО України провели успішний рейд у Чорному морі. Яке результат знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС “Гарпун-Б” та комплекс РЕБ “Гроза”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Ексклюзивні кадри чорноморської операції, яка відбулася у серпні 2025 року показали в ГУР. Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.

У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

  • катер типу БЛ-680;
  • РЛС “Гарпун-Б”;
  • РЕБ “Гроза”.

Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.

Зауважимо, що раніше сьогодні у Києві презентували новітні українські катери для спецпризначенців.

Як виявилось, вони вже взяли участь в операціях ГУР МО, зокрема на Тендрівській косі.

Крім цього, вчора ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України передало Музею війни в Києві унікальні макети легендарних морських дронів Magura V5, V6 та V7 з елементами навісного озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії